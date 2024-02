Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Nachmittag ins Minus

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 87,98 EUR ab.

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 87,98 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 87,48 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 87,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 19.006 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 12.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 90,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 3,41 Prozent zulegen. Am 13.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,42 EUR. Mit Abgaben von 41,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2022 erhielten Nemetschek SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,462 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,50 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Am 26.10.2023 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 219,80 EUR umgesetzt, gegenüber 202,78 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 21.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 25.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,35 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

