Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE haussiert am Nachmittag

Um 15:52 Uhr stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 15,7 Prozent auf 60,72 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 60,92 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 298.700 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 94,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.04.2022). Gewinne von 35,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.11.2022 (42,78 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,94 Prozent.

Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 54,81 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 27.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 187,90 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 202,78 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.03.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 25.04.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,41 EUR im Jahr 2022 aus.

