Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagmittag fester

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 81,40 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 81,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 81,75 EUR. Bei 81,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 15.587 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 93,22 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,52 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 55,52 EUR fiel das Papier am 27.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 31,79 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2023 mit 0,480 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,533 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,00 EUR.

Am 21.03.2024 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,29 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 219,67 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 203,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 06.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Nemetschek SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,63 EUR je Aktie belaufen.

