Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE steigt am Vormittag

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 81,10 EUR nach oben.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 81,10 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 81,75 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,75 EUR. Bisher wurden heute 1.020 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 93,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 13,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 55,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 31,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,533 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,00 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Am 21.03.2024 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 219,67 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 203,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 06.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,63 EUR im Jahr 2024 aus.

