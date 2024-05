Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Vormittag seitwärts

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 91,70 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Nemetschek SE-Aktie um 09:01 Uhr im XETRA-Handel bei 91,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 92,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 91,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 938 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (93,22 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 1,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 39,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,480 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,541 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,63 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 30.04.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 223,95 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 204,63 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2024 präsentieren. Am 24.07.2025 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,63 EUR je Aktie belaufen.

