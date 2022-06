Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Vormittag südwärts

Die Nemetschek SE-Aktie wies um 23.06.2022 09:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 56,68 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 56,50 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.655 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 116,15 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.11.2021). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,20 Prozent hinzugewinnen. Am 17.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 7,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 87,94 EUR.

Am 28.04.2022 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 192,20 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,40 EUR in den Büchern standen.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 vorlegen. Nemetschek SE dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 28.07.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,54 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

