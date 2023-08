Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag auf grünem Terrain

Nemetschek SE im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 61,44 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 61,44 EUR. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 61,96 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,42 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.818 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2023 markierte das Papier bei 75,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 22,59 Prozent zulegen. Am 23.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 64,66 EUR.

Am 31.07.2023 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,28 EUR, nach 0,40 EUR im Vorjahresvergleich. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 207,50 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 203,85 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 31.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,28 EUR je Aktie belaufen.

