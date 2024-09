Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE steigt am Montagnachmittag

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 91,00 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 91,00 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 91,55 EUR zu. Bei 89,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 12.599 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 98,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.06.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 7,91 Prozent wieder erreichen. Am 27.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,52 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 38,99 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,480 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,530 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 89,13 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 31.07.2024. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,28 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 227,69 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 207,51 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 23.10.2025 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

