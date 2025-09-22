Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Nemetschek SE im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 109,00 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 109,00 EUR. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 110,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 109,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 6.649 Stück.

Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 138,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 21,30 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2024 (88,05 EUR). Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 19,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,621 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 122,39 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 227,69 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 290,03 Mio. EUR ausgewiesen.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,89 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Nemetschek-Aktie höher: Nemetschek kauft US-Unternehmen Firmus AI