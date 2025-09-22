DAX23.663 +0,6%ESt505.471 +0,5%Top 10 Crypto15,58 -0,9%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.983 +0,5%Euro1,1796 ±-0,0%Öl66,49 -0,1%Gold3.760 +0,4%
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Goldpreis nach Vortagesrekord stabil -- Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie
Kursentwicklung im Fokus

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagvormittag stärker

23.09.25 09:26 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagvormittag stärker

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 109,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
108,60 EUR 0,60 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nemetschek SE-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 109,80 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 110,10 EUR aus. Bei 109,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.184 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2025 auf bis zu 138,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,14 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2024 bei 88,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,621 EUR belaufen. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 122,39 EUR.

Am 31.07.2025 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 290,03 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 227,69 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,89 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Bildquellen: Nemetschek Group

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
12.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
04.08.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
31.07.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
24.07.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
22.07.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
04.08.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
31.07.2025Nemetschek SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

