Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 62,84 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie konnte um 08:13 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 62,84 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 62,84 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,84 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 94 Nemetschek SE-Aktien.

Am 06.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 19,92 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.11.2022 auf bis zu 42,72 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 32,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 64,66 EUR.

Am 31.07.2023 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 207,50 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 203,85 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,30 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

