Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagmittag mit Verlusten

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 80,94 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 80,94 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 80,68 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,40 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.571 Stück gehandelt.

Am 21.11.2023 markierte das Papier bei 82,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 1,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 23.11.2022 auf bis zu 42,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 47,15 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,91 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 26.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,39 Prozent auf 219,80 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 202,78 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 19.03.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,30 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

