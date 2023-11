Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag nahezu unbewegt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Nemetschek SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 81,28 EUR.

Mit einem Wert von 81,28 EUR bewegte sich die Nemetschek SE-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 81,48 EUR. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 80,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,40 EUR. Bisher wurden heute 16.985 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 82,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 1,16 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Mit einem Kursverlust von 47,37 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 68,91 EUR an.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 219,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 202,78 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2024 terminiert.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,30 EUR je Aktie.

