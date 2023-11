Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagvormittag schwächer

So entwickelt sich Nemetschek SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 80,94 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 80,94 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 80,68 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.710 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,22 EUR) erklomm das Papier am 21.11.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,58 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 42,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 68,91 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,34 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 219,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 202,78 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,30 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

