Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag im Plus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 85,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 0,3 Prozent auf 85,40 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 86,60 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22.967 Nemetschek SE-Aktien.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 86,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 46,86 EUR fiel das Papier am 25.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 45,13 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 75,29 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 26.10.2023. Das EPS lag bei 0,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 219,80 EUR gegenüber 202,78 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.02.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 25.03.2025 dürfte Nemetschek SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

