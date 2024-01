Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochvormittag im Aufwind

Kurs der Nemetschek SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Nemetschek SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 85,42 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 86,60 EUR. Bei 85,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 12.163 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 86,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,38 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,86 EUR am 25.01.2023. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 45,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 75,29 EUR.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent auf 219,80 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 202,78 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 08.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 25.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,34 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

