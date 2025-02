Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Nemetschek SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 118,00 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 118,00 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 118,70 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 117,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 25.056 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 125,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 6,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,80 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,534 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 105,89 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Am 07.11.2024 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 253,03 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,10 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Nemetschek SE am 25.03.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,53 EUR fest.

