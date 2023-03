Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit Abschlägen

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 59,00 EUR. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 58,94 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 114.275 Nemetschek SE-Aktien.

Am 06.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,78 EUR. Mit einem Zuwachs von 37,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,78 EUR am 23.11.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 56,03 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 17.03.2023 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 203,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 187,90 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 25.04.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,34 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

