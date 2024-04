Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verteuert sich am Mittwochnachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Um 15:50 Uhr ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 83,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 83,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 82,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 24.128 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 93,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. Gewinne von 11,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2023 auf bis zu 55,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,533 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,00 EUR an.

Am 21.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,29 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,21 Prozent auf 219,67 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 203,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

