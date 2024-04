Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 81,95 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 81,95 EUR zu. Die Nemetschek SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 82,25 EUR. Mit einem Wert von 82,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 218 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 93,22 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,75 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 32,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,480 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,533 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 21.03.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 219,67 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 203,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 06.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,63 EUR fest.

