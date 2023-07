Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagmittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 65,06 EUR nach oben.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 65,06 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 65,28 EUR. Mit einem Wert von 64,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.813 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2023 bei 75,32 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,77 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 34,25 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 64,97 EUR an.

Nemetschek SE ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 204,63 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 192,20 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2023 erfolgen. Nemetschek SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,29 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

