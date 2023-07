Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag nahezu unbewegt

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 64,58 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:04 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 64,58 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 64,60 EUR an. Bei 64,10 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 64,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 705 Stück gehandelt.

Am 05.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 75,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Am 23.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 64,97 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 27.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 EUR gegenüber 0,37 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 192,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 204,63 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2023 präsentieren. Nemetschek SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2024 präsentieren.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

