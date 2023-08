Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 61,52 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 61,52 EUR abwärts. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 61,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.418 Nemetschek SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,32 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 30,46 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 64,66 EUR.

Am 31.07.2023 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,40 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 207,50 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 203,85 EUR umgesetzt worden waren.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Nemetschek SE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

