Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag nahe Nulllinie

So entwickelt sich Nemetschek SE

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 108,60 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie wies um 11:45 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 108,60 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 109,10 EUR zu. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 107,50 EUR. Bei 108,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 4.242 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 138,50 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 88,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 18,92 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,621 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 122,39 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 290,03 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 27,38 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Nemetschek SE am 05.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,89 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Nemetschek-Aktie höher: Nemetschek kauft US-Unternehmen Firmus AI