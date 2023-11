Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag im Minusbereich

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 80,74 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 80,74 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 80,58 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.167 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 21.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,22 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 1,80 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2022 auf bis zu 44,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 44,58 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 68,91 EUR angegeben.

Am 26.10.2023 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 219,80 EUR – ein Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 202,78 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2024 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

