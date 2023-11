Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 79,86 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 79,86 EUR. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 79,78 EUR. Bei 80,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 23.364 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Bei 82,22 EUR erreichte der Titel am 21.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,96 Prozent. Bei einem Wert von 44,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,96 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,91 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 219,80 EUR umgesetzt, gegenüber 202,78 EUR im Vorjahreszeitraum.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 19.03.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,30 EUR je Aktie.

