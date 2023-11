Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 80,82 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:04 Uhr um 0,6 Prozent auf 80,82 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 80,68 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,96 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.416 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Bei 82,22 EUR markierte der Titel am 21.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,73 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 44,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,91 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 26.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 219,80 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 202,78 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,30 EUR fest.

