Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag verlustreich

So entwickelt sich Nemetschek SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 86,20 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 86,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 85,28 EUR. Bei 86,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.029 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 1,00 Prozent Luft nach oben. Am 25.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 46,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 83,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 75,29 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 219,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,78 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,39 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 08.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 25.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,34 EUR je Aktie aus.

