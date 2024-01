Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagvormittag verlustreich

Kurs der Nemetschek SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 85,74 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 85,74 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 85,62 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.398 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 1,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 25.01.2023 Kursverluste bis auf 46,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,29 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 26.10.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 219,80 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 202,78 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.02.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 25.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,34 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

