Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagnachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 116,00 EUR abwärts.

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 116,00 EUR abwärts. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 115,20 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 115,20 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 50.957 Aktien.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,50 EUR. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 7,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 46,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,535 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,480 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 105,89 EUR an.

Am 07.11.2024 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 253,03 Mio. EUR im Vergleich zu 219,84 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 25.03.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,53 EUR je Aktie belaufen.

