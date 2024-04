Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE büßt am Mittag ein

So entwickelt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 82,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 82,00 EUR. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 81,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 81,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.511 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 93,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,68 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 47,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,480 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,533 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,00 EUR.

Am 21.03.2024 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 219,67 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 203,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

MDAX aktuell: MDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Gewinnen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen