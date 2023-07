Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verzeichnet am Vormittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 63,74 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 1,0 Prozent auf 63,74 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Nemetschek SE-Aktie bei 63,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.941 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,32 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2023. Gewinne von 18,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 64,97 EUR an.

Nemetschek SE gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,37 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 204,63 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 192,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 31.07.2023 erwartet. Am 26.07.2024 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,29 EUR fest.

