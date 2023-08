Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zieht am Freitagnachmittag an

So entwickelt sich Nemetschek SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 61,68 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere um 15:50 Uhr 0,7 Prozent. Die Nemetschek SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 61,86 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 60,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.503 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2023 bei 75,32 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 22,11 Prozent Luft nach oben. Bei 42,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,64 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 64,66 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 EUR gegenüber 0,40 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 207,50 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 203,85 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,28 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

