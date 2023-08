Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Vormittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 61,04 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 61,04 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 60,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 60,88 EUR. Bisher wurden heute 598 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,39 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,78 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 42,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 64,66 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 31.07.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,40 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 207,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 203,85 EUR eingefahren.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 31.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Nemetschek SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

