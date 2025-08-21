Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagvormittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 118,90 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 118,90 EUR zu. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 118,90 EUR zu. Bei 118,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 4.220 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 138,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,48 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.09.2024 (86,60 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 27,17 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,616 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 122,39 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 290,03 Mio. EUR gegenüber 227,69 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,88 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

