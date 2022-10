Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag gesucht

Um 12:22 Uhr stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 50,02 EUR. Bei 50,04 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 49,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.310 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.11.2021 auf bis zu 116,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 56,93 Prozent wieder erreichen. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,49 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 61,06 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Am 28.07.2022 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,29 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 203,85 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 22,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 165,90 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 26.10.2023 werfen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Erste Schätzungen: Nemetschek SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nemetschek SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

Nemetschek-Aktie gibt nach: Hauck Aufhäuser senkt Ziel für Nemetschek

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek SE

Bildquellen: Nemetschek Group