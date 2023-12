Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Montagmittag südwärts

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 77,54 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Nemetschek SE-Aktie notierte um 17:35 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 77,54 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 76,84 EUR. Bei 78,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 107.166 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 21.11.2023 auf bis zu 82,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 6,04 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,13 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 68,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 70,00 EUR angegeben.

Am 26.10.2023 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 219,80 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 202,78 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX sackt zum Handelsende ab

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Verluste