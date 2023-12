Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag billiger

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 77,54 EUR ab.

Um 17:35 Uhr ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 77,54 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 76,84 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 107.166 Nemetschek SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.11.2023 bei 82,22 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 5,69 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 46,13 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 40,51 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 70,00 EUR.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 219,80 EUR – ein Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 202,78 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,32 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

