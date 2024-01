Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verbilligt sich am Freitagmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 84,60 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 84,60 EUR abwärts. Die Nemetschek SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 83,92 EUR ab. Mit einem Wert von 85,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 19.715 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,34 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 3,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 47,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 43,57 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 75,29 EUR.

Am 26.10.2023 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 219,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 202,78 EUR eingefahren.

Am 08.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 25.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

