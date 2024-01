Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag verlustreich

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 83,60 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 83,60 EUR ab. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 83,58 EUR ein. Bei 85,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.722 Nemetschek SE-Aktien.

Bei 87,34 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Am 26.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 42,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 75,29 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 26.10.2023. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 219,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 202,78 EUR in den Büchern gestanden.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 08.02.2024 vorlegen. Nemetschek SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

