Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagmittag im Plus

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 88,58 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Nemetschek SE konnte um 11:39 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 88,58 EUR. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 88,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,42 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.317 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 12.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 2,64 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,42 EUR. Dieser Wert wurde am 13.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 41,95 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,462 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2022. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 78,50 EUR an.

Am 26.10.2023 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 219,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,78 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,39 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 21.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 25.03.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

XETRA-Handel: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Freundlicher Handel: MDAX-Anleger greifen am Donnerstagnachmittag zu

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Nachmittag in Grün