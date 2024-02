Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Vormittag um Nulllinie

Nemetschek SE im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Nemetschek SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 87,32 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 87,32 EUR an der Tafel. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 87,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 87,26 EUR. Bei 87,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.309 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 12.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 4,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 51,42 EUR fiel das Papier am 13.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 69,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,462 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 78,50 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 26.10.2023 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 219,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,78 EUR in den Büchern standen.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Am 25.03.2025 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,35 EUR fest.

