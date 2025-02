Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochvormittag im Aufwind

Notierung im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 117,00 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 117,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 117,30 EUR. Bei 117,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 340 Stück.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,50 EUR. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 6,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,30 EUR am 23.04.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 32,22 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2023 mit 0,480 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,535 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 105,89 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 253,03 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 219,84 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 25.03.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

