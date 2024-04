Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 82,55 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 82,55 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 82,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 82,10 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 21.401 Aktien.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 93,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 11,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,533 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 21.03.2024. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Nemetschek SE im vergangenen Quartal 219,67 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nemetschek SE 203,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Nemetschek SE am 30.04.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 06.05.2025.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,63 EUR je Aktie.

