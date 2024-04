Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagvormittag gesucht

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 82,30 EUR.

Um 09:01 Uhr ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 82,30 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 82,55 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 82,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 827 Nemetschek SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 93,22 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 13,27 Prozent wieder erreichen. Am 27.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,52 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 32,54 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2023 mit 0,480 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,533 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 85,00 EUR.

Am 21.03.2024 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,21 Prozent auf 219,67 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 203,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 06.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

