Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE reagiert am Nachmittag positiv

Die Nemetschek SE-Aktie konnte um 26.05.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 65,30 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,30 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 64,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26.090 Nemetschek SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.11.2021 bei 116,15 EUR. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 43,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.06.2021 bei 58,56 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 11,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 87,94 EUR an.

Am 28.04.2022 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,25 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 192,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 158,40 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Nemetschek SE am 28.07.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 28.07.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,54 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek-Chef Padrines: Enormes Marktpotenzial

Deutliche Erhöhungen trotz Börsentristesse - Wie viel Dividendenrendite die MDAX-Unternehmen dieses Jahr bieten

April 2022: Experten empfehlen Nemetschek SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek SE

Bildquellen: Nemetschek Group