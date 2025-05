Nemetschek SE Aktie News: Anleger greifen bei Nemetschek SE am Nachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 118,80 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 118,80 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 120,10 EUR zu. Bei 119,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.464 Nemetschek SE-Aktien.

Bei 126,00 EUR erreichte der Titel am 12.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 6,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,10 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,622 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 113,67 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,37 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 282,81 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 223,95 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 26,28 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Nemetschek SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

