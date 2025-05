Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag höher

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 119,80 EUR.

Um 09:04 Uhr ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 119,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 119,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 119,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 540 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (126,00 EUR) erklomm das Papier am 12.05.2025. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 4,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,10 EUR am 06.08.2024. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 49,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,622 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 113,67 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 30.04.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,37 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 282,81 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 223,95 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 26,28 Prozent gesteigert.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

