Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gibt am Montagnachmittag ab

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 68,28 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 68,28 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 67,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,16 EUR. Bisher wurden heute 42.706 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,32 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 9,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,78 EUR. Dieser Wert wurde am 23.11.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 37,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,97 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 27.04.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 204,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 192,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.07.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

