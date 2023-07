Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Nemetschek SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 64,00 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 1,2 Prozent auf 64,00 EUR. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 63,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 64,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.519 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2023 erreicht. Gewinne von 17,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 33,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 64,97 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 27.04.2023 vor. Das EPS lag bei 0,31 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 204,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 192,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,29 EUR je Aktie aus.

